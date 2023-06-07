Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orta refüje çarparak takla attıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü iddiaya göre 2,32 promil alkollü çıktı. Üç kişinin yaralandığı kaza anı ise çevredeki 5 yıldızlı bir tatil köyünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı... O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orta refüje çarparak takla attıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü iddiaya göre 2,32 promil alkollü çıktı. Üç kişinin yaralandığı kaza anı ise çevredeki 5 yıldızlı bir tatil köyünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. yönetimindeki 34 LB 3399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride savruldu. Ters dönen otomobilde sürücü ile birlikte bulunan A.M. ve S.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü 2,32 promil alkollü çıktı

Hastanede yapılan testte, otomobil sürücüsü D.E.'nin 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. D.E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kaza anı ise çevredeki 5 yıldızlı bir turistik işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin takla atıp ters dönerek durmasının ardından çevredekilerin yaralılara yardım etmek için kaza yerine doğru koştuğu görüldü.