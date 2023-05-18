Alkollü sürücülerin karıştığı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. İki sürücünün de alkollü olduğu iddia edildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde sürücülerinin alkollü olduğu iddia edilen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden 1'i hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZP 206 plakalı otomobil ile, Yenimahalle yönünde seyir halinde olan ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 F 4787 plaka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından, 06 ZP 206 plakalı otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini, diğer sürücünün ise yaralandığını belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Etlik Şehir Hastane'sine kaldırıldı.

Öte yandan, iki otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.