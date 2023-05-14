Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Alkol yasağı saat kaçta bitiyor merak konusu oldu. Peki, Alkol yasağı saat kaçta bitiyor? Alkol yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Alkol satışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından alkol yasağı ne zaman bitecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Alkol yasağı saat kaçta bitiyor? Alkol yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Alkol satışı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde…

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

ALKOL YASAĞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

14 Mayıs Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacaktır.