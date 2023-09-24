Aliyev ve Paşinyan konuşması ne zaman ve Aliyev ve Paşinyan görüşme tarihi belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından yasa dışı Ermeni güçler silahlarını bırakmaya başlarken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu. Peki, Aliyev ve Paşinyan konuşması ne zaman? Aliyev ve Paşinyan görüşme tarihi belli oldu mu?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşme tarihi belli oldu. Aliyev ve Paşinyan konuşması ne zaman ve Aliyev ve Paşinyan görüşme tarihi belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor.

Aliyev ve Paşinyan konuşması ne zaman, nerede olacak? Aliyev ve Paşinyan görüşme tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ALİYEV VE PAŞİNYAN KONUŞMASI NE ZAMAN OLACAK?

Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından yasa dışı Ermeni güçler silahlarını bırakmaya başlarken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu. Aliyev ve Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Başkanı Charles Michel de bulunacak.

ALİYEV VE PAŞİNYAN GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonlarının artması üzerine 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlatmıştı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Ağır yara alan Ermeni güçler, İlham Aliyev'in sunduğu, "Tüm silahlarınızı bırakın" şartını kabul etmişti.

Yasa dışı Ermeni güçler silahlarını bırakmaya başlarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu. AFP Haber Ajansı, Aliyev ve Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya geleceğini açıkladı.

GÖRÜŞME DAHA ÖNCEDEN AYARLANDI

Ermenistan Güvenlik Konseyi, iki lider arasındaki zirvenin önceden ayarlandığını belirtti. Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Başkanı Charles Michel de katılacak.

SİLAHLARINI BIRAKIYORLAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıklamıştı. Rus Haber Ajansı ise, Karabağ'da Ermeni güçlerin silahlarını teslim etmeye başladığını duyurmuştu.