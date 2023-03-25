Aliye Uzunatağan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Aliye Uzunatağan'ın hayatı ve biyografisi!
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Aliye Uzunatağan kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aliye Uzunatağan geliyor. Peki, Aliye Uzunatağan kimdir, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı, evli mi, çocuğu var mı? Aliye Uzunatağan'ın film ve dizi kariyeri ile ilgili detaylar yazımızda...
ALİYE UZUNATAĞAN KİMDİR?
Saliha Aliye Uzunatağan (24 Aralık 1951, Çanakkale), Türk, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen.
İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aliye Uzunatağan, Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı, seslendirme çalışmalarının yanı sıra, televizyonda Yüzleşme adlı bir programın sunuculuğunu yapmaktadır. Ayşecan Tatari'nin annesidir. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Özdamar'ın seslendirmesini yapmıştır. Uzun süredir tiyatroya büyük emek vermiş olan Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rölüyle başlamıştır. Son yıllarda sahnelerden daha çok sinema ve televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Uzunatağan, 2022 yılı itibarıyla Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaktadır.
Tiyatro oyunları
- xxxx: Cimri : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- xxxx: Elveda Cumhuriyet : Selim İleri - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- xxxx: Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- xxxx: Katherina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- xxxx: Kuşatma
- xxxx: Vladimir Komarov
- 1967: Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1967: Yarısı : Bekir Büyükarkın - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1978: Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1979: Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1983: Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1989: Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1991: Bay Hiç Hiç : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 2000: Lillian : Willam Luse - Tiyatro Stüdyosu
- 2001: Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 2003: 3. Richard : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 2005: IV. Murad : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Filmografisi
- 1969: Sen Bir Meleksin
- 1976: Bekleyiş
- 1980: Talihli Amele
- 1985: Acıların Çocuğu
- 1997: Böyle mi Olacaktı
- 1997: Kara Melek
- 1999: Can Dostum
- 2000: Evdeki Yabancı
- 2001: Yapayalnız
- 2002: Seni Yaşatacağım
- 2003: Zalim
- 2004: Bir Dilim Aşk
- 2004: Bütün Çocuklarım
- 2005: Yeniden Çalıkuşu
- 2006: Yaşanmış Şehir Hikayeleri
- 2007: Geniş Zamanlar
- 2007: Kuzey Rüzgarı
- 2009: Unutulmaz
- 2016: Yüksek Sosyete
- 2019: Vurgun
- 2022-günümüz: Kızılcık Şerbeti