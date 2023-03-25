Aliye Uzunatağan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Aliye Uzunatağan'ın hayatı ve biyografisi!

Kızılcık Şerbeti dizisinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Aliye Uzunatağan kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aliye Uzunatağan geliyor. Peki, Aliye Uzunatağan kimdir, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı, evli mi, çocuğu var mı? Aliye Uzunatağan'ın film ve dizi kariyeri ile ilgili detaylar yazımızda...

ALİYE UZUNATAĞAN KİMDİR?

Saliha Aliye Uzunatağan (24 Aralık 1951, Çanakkale), Türk, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen.

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aliye Uzunatağan, Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı, seslendirme çalışmalarının yanı sıra, televizyonda Yüzleşme adlı bir programın sunuculuğunu yapmaktadır. Ayşecan Tatari'nin annesidir. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Özdamar'ın seslendirmesini yapmıştır. Uzun süredir tiyatroya büyük emek vermiş olan Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rölüyle başlamıştır. Son yıllarda sahnelerden daha çok sinema ve televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Uzunatağan, 2022 yılı itibarıyla Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaktadır.

Tiyatro oyunları

xxxx: Cimri : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Elveda Cumhuriyet : Selim İleri - İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Katherina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Kuşatma

xxxx: Vladimir Komarov

1967: Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1967: Yarısı : Bekir Büyükarkın - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978: Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979: Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989: Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991: Bay Hiç Hiç : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000: Lillian : Willam Luse - Tiyatro Stüdyosu

2001: Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003: 3. Richard : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005: IV. Murad : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmografisi