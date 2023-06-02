Aliye Timisi Ersever kimdir? Milletvekili Aliye Timisi Ersever kaç yaşında, nereli? Aliye Timisi Ersever hayatı ve biyografisi!

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ALİYE TİMİSİ ERSEVER KİMDİR?

Aliye Timisi Ersever, 25 Şubat 1963 yılında Sivas Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Ersever, eğitimini Anadolu Üniversitesinde tamamlayarak mezun olmuştur.

Aliye Timisi Ersever, CHP Kadın Kolları Meclis Yüksek Kurulu üyesi ve önceki dönemÇankaya Belediyesi Meclis Üyeliğinde bulunmuş ve28. dönemde CHP Ankara milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.