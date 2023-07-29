Aliye'nin çocuk yıldızı Arda'yı bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu, sırra kadem bastı

3 yıl boyunca ATV ekranlarında yayınlanan ve döneminde reyting rekorları kıran Aliye dizisinin çocuk yıldızı Arda, değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Dizinin yayınlandığı dönemde 4 yaşında olan ve sevimli halleriyle hatırlanan Ayberk Koçar büyüdü ve koca delikanlı oldu. Son olarak Pulsar dizisinde oynayan Koçar, ekranlardan yıllardan uzak bir yaşam sürüyor.

Başrollerinde Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler'in yer aldığı Aliye dizisinin çocuk oyuncusu Ayberk Koçar'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü. Dizide Arda isimli bir çocuğu canlandıran ve tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen çocuk oyuncu şimdilerde büyüdü ve eğitimine ağırlık verdi.

2004 yılında başlayan ve 3 sezon boyunca ekranları kasıp kavuran Aliye dizisinde başrol Sanem Çelik'in oğlu Arda izleyenleri zaman zaman gülümsetmiş, çoğu zaman da hüzne boğmuştu.

OYUNCULUĞU İLE İZLEYENLERİ HÜZNE BOĞMUŞTU

Dizide genç bir annenin verdiği yaşam savaşı hafızalara kazınmıştı. Sanem Çelik ile oynadığı dizide henüz 4 yaşında olan Arda'nın annesiyle olan sahneler izleyenleri ağlatmayı başarmıştı.

"Çocuklarım olmadan asla" sloganıyla ve klasik hale gelen müziğiyle hatırlanan dizinin oyuncusu Ayberk Koçar'ın son halini görenler inanamadı.

Aliye dizisinin ardından 'Pulsar', 'Son Osmanlı Yandım Ali', 'Benim Hala Umudum Var' gibi yapımlarda oynayan Ayberk Koçar setlere ara verdi ve ekranlardan uzak bir yaşamı seçti. Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazanan ve eğitimine devam eden Koçar'ın son hallerini görenler çok şaşırdı.

İşte çocuk oyuncu Arda'nın merak edilen son hali...