Alışkanlık ile ilgili sözler 2022: Anlamlı alışkanlık ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Alışkanlık ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için alışkanlık ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan alışkanlık ile ilgili sözler için anlamlı alışkanlık ile ilgili kısa sözler ve alışkanlık sözleri haberimizde alışkanlıkla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte alışkanlık sözleri!

ALIŞKANLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. - Amos Parrish

Alışkanlık cennetin yerine geçer, mutluluğun yerini alır. - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

"Alışkanlık… Neler yaptırmaz insana!" – Dostoyevski

Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. - Victor Hugo

"Cehaletim alışkanlık olmaya başladı." – Victoria Aveyard

"İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur." -İbn-i Haldun

Çok fazla alışkanlık, çok az bağımsızlıktır. - Jonathan Swift

"Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir." – Amos Parrish

"Kalp ile yapılmayan ibadet, faydasız bir yorgunluktur; belki bir alışkanlık ve kör bir itaattir." – Nurettin Topçu

"Çevrenize alıştığınız anda ihtiyarlamışsınızdır, çünkü artık düşünmeye ihtiyacınız kalmamıştır." – Paul Bourget

"Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir." – Plutarch

"Halk, hükümdarın dinindendir. Hükümdarın alışkanlık ve huyları onlara da geçer." – İbn-i Haldun

"Alışkanlıklar ilk önce örümcek ağı gibidir, sonra elektrik kablolarına döner." – İspanyol atasözü

"Alışkanlık hayal gücünü öldürür." – Cesare Pavese

"Halk, hükümdarın dinindendir. Hükümdarın alışkanlık ve huyları onlara da geçer." – İbn-i Haldun

"Alışkanlıklar ilk önce örümcek ağı gibidir, sonra elektrik kablolarına döner." – İspanyol atasözü

"Alışkanlık hayal gücünü öldürür." – Cesare Pavese

"Çok fazla alışkanlık, çok az bağımsızlıktır." – Jonathan Swift

"Alışkanlık, demirden bir gömlektir." – Çin atasözü

"Çocuklarımıza hayat boyu yol gösterecek kaynak, onlara hiçbir şeyin bozamayacağı güzel adetler kazandırmaktır." – Sydney Smith

"Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur." – John Dryden

"Her sabah tükendi her akşam yenilendi. Alışkanlık insanın mizacı." – Nazan Bekiroğlu

"Düşünce kabiliyetini öldüren en büyük düşman alışkanlıklardır. – S. Maugham

"Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir." – Plutarch

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