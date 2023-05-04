Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Alişer Delek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Alişer Delek kaç yaşında, nereli? Alişer Delek hayatı ve biyografisi! Alişer Delek kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Alişer Delek hakkında araştırmalar yapılıyor. Alişer Delek kimdir? Alişer Delek kaç yaşında, nereli? Alişer Delek hayatı ve biyografisi!

ALİŞER DELEK KİMDİR?

Alişer Delek, kendisi hakkında şu şekilde açıklama yapıyor:

"Bir televizyon haber merkezinin her koltuğunda çalıştım. Teknik de dahil bir haber kanalının kuruluşundan, haber yönetimine kadar her tecrübeyi severek ve eğlenerek tattım."

1999 senesinde, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde eğitim almaya başlamıştır. 2003 yılının Mart ayında, Irak İşgali'nin başladığı gün CNN Türk haber kanalında göreve başlamıştır. 2009 yılının Mart ayında istifa etmiştir. CNN Türk bünyesinde çalıştığı zaman zarfı içinde, Kosova, Kuzey Irak ve Kıbrıs'tan gelişmeleri aktaran isim olmuştur.