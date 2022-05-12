Alişan kardeşi ne zaman öldü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü?

Alişan kardeşi ne zaman öldü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından "Canımın yarısını hakka uğurladık" diyen Alişan, kardeşini bugün son yolculuğuna uğurlayacaklarını söyledi. Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ifadelerine yer verdi. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?



Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 41. yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır.

ALİŞAN KARDEŞİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber 21 Temmuz 2021'de geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

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