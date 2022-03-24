Alişan Kapaklıkaya kimdir? Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Alişan Kapaklıkaya kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Eğitimci ve yazar olan Alişan Kapaklıkaya katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor. Peki, Alişan Kapaklıkaya kimdir? Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

Alişan Kapaklıkaya, 1963 yılında Eskişehir'de doğan eğitimci, yazar ve konuşmacıdır. Uzun yıllar MEB'de öğretmenlik ve üniversitede öğretim görevliliği yapan yazar, yenilik ve farkındalık arayışlarına girmesi sonucu istifa edip, aile içi iletişim ve eğitim pedagojisi alanındaki çalışmalara yönelmiştir.

Araştırmalarında derinleştikçe bizim türkülerin yabancıların sazıyla söylenemeyeceğini anlamış, öğrendiklerini önce kendi hayatına uygulamış, etkili olduklarını anlayınca da deneyimlerini insanlara aktarmaya başlamıştır.

Öğrenmeyi Öğrenme, Liderlik, Beyni Etkin Kullanma, Aile İçi İletişim, Kendine Güven ve Motivasyon konularında Türkiye'de 79 il, 510 ilçe ve 6 farklı ülkede eğitim ve konferanslar vermiştir.

Yayınları

Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı (93. baskı)

Bunları Kimseye Anlatamamıştım (86. baskı)

İçindeki Uyuyan Güzeli Uyandır (72. baskı)

Yüreğime Dokunan Eller (21.Baskı)

Sen Hiç Kendini Yaşadın Mı? (16. baskı)

Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne? (17.baskı)

Aramızda Kalsın (7.baskı)

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Alişan Kapaklıkaya 1963 doğumlu olup 58 yaşındadır.

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