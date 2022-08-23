Alioski Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı sonrası neler söyledi? Alioski maç hakkında ne dedi?

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı yeni sol bek transferi Ezgjan Alioski dün akşam sarı-lacivert formayla ilk maçına çıktı. Takıma gelişi ile taraftarları çok heyecanlandıran Alioski Fenerbahçe- Adana Demirspor maçında attığı gol ile taraftarı sevindirdi. 4-2 skor ile galibiyet kazanan Fenerbahçe maçı ardından Alioski neler söyledi? Alioski maç hakkında ne dedi?

Süper Toto Süper Lig'in 3.haftasında dün akşam yapılan karşılaşmada Fenerbahçe, galibiyet alarak liderliğe oturdu. Tüm futbolseverleri heyecanlandıran maçta Alioski Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 80.dakikada Emre Mor'un yerine dahil olarak 83. Dakikada topu ağlarla buluşturdu. Maçın son dakikalarına doğru oyuna dahil olmasına rağmen Fenerbahçe'nin 4.golünü attı. Peki, Alioski'nin maç sonrası açıklamalarında neler var? Alioski ne dedi?

ALİOSKİ FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI NELER SÖYLEDİ?

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü, Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor karşısındaki 4.golünü atan Alioski maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Adana Demirspor'un oyuncuları hakkında "Bazı oyuncular taraftarlarımızı provoke etti. Bu profesyonel bir tavır değil ve futbolun ruhuna da aykırı bir tutum. Bunu kabul edemeyiz. Sonuç olarak da bugün galibiyeti hakettiğimizi düşünüyorum. " Sözlerini söyledi.

"GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUM."

Maç hakkında görüşlerini ise şu sözlerle belirtti:



"İyi oynadığımızı, iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bazen galibiyeti elde ederken zorlu anlar olabiliyor. Biz de kalemizde 2 gol gördük ama maç içinde sakin kalmayu başardık. Karakter ortaya koyduk, karakterli bir takıma sahibiz. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyeti fazlasıyla hak ettik çünkü sahada birlikte savaştık."

"Takıma katkı sağlamak istiyorum."

Alioski, attığı gol hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Atmış olduğum gol güzel bir goldü ama bana göre en önemlisi takımın galip gelmesiydi. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Sonuçtan dolayı mutluyum."

"Taraftarlarımız harika bir atmosfer oluşturdu."

Alioski maç esnasında destek veren taraftarlarını da unutmadı ve şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımız harika bir atmosfer oluşturdu. Ben bunu daha önce söylemiştim, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya 1 yıl önce gelecektim ama olmadı. Bugün taraftarlara ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Artı bir motivasyon kattılar. Bu gibi taraftar gücüne her zaman ihtiyacımız var. Ben de futbolumla ve futbolumuzla onları mutlu etmek istiyorum. Galibiyeti kutlayalım ve keyif alalım."