Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nedir, nasıl yapılır? Alinazik için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hikayesi nedir?

Masterchef 16 Eylül yarışmasında şefler tarafından Alinazik yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik yemek tarifi! Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Alinaziktarifi oldu. Peki en güzel Alinazikyemek tarifi nasıldır? Alinazikyemeği nasıl yapılır? Alinazikiçin gerekli malzemeler nelerdir?

ALİNAZİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler :

1 diş sarımsak

250 gram dana kuşbaşı eti (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu Patlıcan için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 kase sarımsaklı yoğurt

Tercihe göre 1-2 diş sarımsak

ALİNAZİK NASIL YAPILIR?

Tereyağını derin bir tavanın içine alalım ve sarımsağı ilave ederek hafifçe kavuralım.

Doğranmış kuşbaşı etleri de ekleyerek karıştıralım ve tavanın kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakalım.

Piştikten sonra üzerine salçasını, toz kırmızı biberi ve tuzu ekleyerek tatlandıralım ve ocağın altını kapatalım.

Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövelim. Patlıcanları evde közmatik ya da fırında közletebilirsiniz. Eğer hiç bulamazsanız buzluk ya da hazır da köz patlıcan kullanabilirsiniz. Tabii ki en güzeli taze köz patlıcan olacaktır.

Patlıcanları döverken üzerine hafifçe tuz da atalım.

İyice ezildiklerinde sarımsaklı yoğurt ile bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştıralım.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alalım, alt tabakasını oluşturalım. Ortasını çukurlaştıralım. Hazırladığımız etleri de üzerine yerleştirelim.. Sosunu ilave ederek servis edelim. Afiyet olsun!

ALİNAZİK HİKAYESİ NEDİR?

Gaziantep gastronomisinin en ünlü lezzetleri arasında bulunan Alinazik, patlıcan ve et ile yapılan ve çok lezzetli olan bir ana yemek olma özelliği taşır. Özellikle ocakbaşıların ve Anadolu mutfağıyla ünlü restoranların vazgeçilmez yemeklerinden Alinazik, lezzetiyle yalnızca Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de hatta Dünya'da da sevilerek tüketilen popüler bir yemek hâline gelmiştir. Yapılışında ana olarak; et, közlenmiş patlıcan ve yoğurt kullanılan Alinazik, kıyma, köz domates ve yeşil biber gibi farklı malzemelerin de eklenmesiyle yapılabilir.

Türk ve Osmanlı damak zevkine hitap eden önemli yemeklerden biri olan Ali Nazik'in kelime kökeni olarak Arapça'ya dayanır. Arapça'da "güzel" anlamında olan "Ala" ile "yemek" manasında olan "nazik" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş olan Ali Nazik, yıllar boyunca bu isimle anılmaya ve servis edilmeye devam eder.

"Alinazik" adının ortaya çıkışıyla ilgili anlatılan bir başka hikayeyse, Osmanlı Devleti padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim'e dayanmaktadır. Bir rivayete göre; Osmanlı Devleti'nin büyük padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim, 16. yüzyılda Antep'e gelmiştir ve burada Alinazik ile tanışmıştır.Muhteşem bir şölen eşliğinde Antep'te karşılanan Yavuz Sultan Selim, kendisine sunulan pek çok lezzet arasından en çok Alinazik'i fark eder ve beğenir. Yavuz Sultan Selim'in Alinazik yedikten sonra "Hangi eli nazik yaptı bunu?" diye sorması üzerine bu yemek, literatüre "Alinazik" olarak geçmiştir.