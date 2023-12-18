Üye Girişi
Haberler

Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hangi yöreye ait?

Güncelleme:
Abone Ol

Masterchef 18 Aralık kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Alinazik yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik yemeği tarifi! Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Alinazik tarifi oldu. Peki en güzel Alinazik yemek tarifi nasıldır? Alinazik yemeği nasıl yapılır? Alinazik için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik tarifi! Alinazik nedir, ne demek? Masterchef Alinazi knasıl yapılır? Alinazik hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Alinazik hangi ülkeye ve yöreye aittir? Alinazik hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

ALİNAZİK HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ?

Alinazik, patlıcan ve et ile yapılan bir ana yemektir. Türk mutfağına ait olup genelde Gaziantep'e mâledilir. Gaziantep Alenaziği /Antep Alenaziği 04.05.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

ALİNAZİKİÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler :

1 diş sarımsak

250 gram dana kuşbaşı eti (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu Patlıcan için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 kase sarımsaklı yoğurt

Tercihe göre 1-2 diş sarımsak

ALİNAZİKNASIL YAPILIR?

Tereyağını derin bir tavanın içine alalım ve sarımsağı ilave ederek hafifçe kavuralım.

Doğranmış kuşbaşı etleri de ekleyerek karıştıralım ve tavanın kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakalım.

Piştikten sonra üzerine salçasını, toz kırmızı biberi ve tuzu ekleyerek tatlandıralım ve ocağın altını kapatalım.

Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövelim. Patlıcanları evde közmatik ya da fırında közletebilirsiniz. Eğer hiç bulamazsanız buzluk ya da hazır da köz patlıcan kullanabilirsiniz. Tabii ki en güzeli taze köz patlıcan olacaktır.

Patlıcanları döverken üzerine hafifçe tuz da atalım.

İyice ezildiklerinde sarımsaklı yoğurt ile bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştıralım.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alalım, alt tabakasını oluşturalım. Ortasını çukurlaştıralım. Hazırladığımız etleri de üzerine yerleştirelim.. Sosunu ilave ederek servis edelim. Afiyet olsun!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MasterChef Yemek Gündem Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! 2023-2024 Avrupa Ligi kura sonuçları belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi! Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hangi yöreye ait? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title