Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinin evleneceği iddia ediliyor. Alina Boz ile Umut Evirgen çifti ne zaman evleniyor ve Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu soruları gündemden düşmüyor. Peki, Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu? Alina Boz ile Umut Evirgen çifti ne zaman evleniyor?

Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu ve Alina Boz ile Umut Evirgen çifti ne zaman evleniyor merak ediliyor. Mithat Can Özer'le ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşka yelken açan Alina Boz, evliliğe emin adımlarla ilerliyor. Ünlü çiftin evleneceği iddia ediliyor. Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu? Alina Boz ile Umut Evirgen çifti ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

ALİNA BOZ VE UMUT EVİRGEN EVLENİYOR MU?

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinin kasım ayında nikah masasına oturacağı iddia edildi.

ALİNA BOZ İLE UMUT EVİRGEN ÇİFTİ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, işletmeciliğin yanı sıra çektiği sinema filmleriyle de adından söz ettiren Umut Evirgen, çok iyi anlaştığı ve çok aşık olduğu Alina Boz'la evlilik planı yapmaya başladı. Her yerde el ele, göz göze olan çiftin sürpriz yapıp kasım ayında evlenebileceği bile konuşuluyor.

Öte yandan Alina Boz'a çok sayıda dizi teklifi gitti. Bu dizilerden birinin "Tutsak" isimli dizi olduğu belirtildi. Ancak güzel oyuncunun henüz "evet" dediği yeni bir dizi projesi yok. Umut Evirgen'le sık sık tatil planları yapan Boz, şu günlerde aşk hayatında yakaladığı mutluluğun tadını çıkarıyor.