O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne konuk olan Alina Boz'un hayatı merak konusu oldu. Alina Boz'un nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Alina Boz nereli? Alina Boz Rus mu? Alina Boz annesi nereli? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Alina Boz merak konusu oldu. Alina Boz'un nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Alina Boz nereli? Alina Boz Rus mu? Alina Boz annesi nereli? Detaylar haberimizde...

ALİNA BOZ NERELİ?

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.