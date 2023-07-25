Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi sorusu gündeme geliyor. 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den 15 gün önce ayrılan Alina Boz, Umut Evirgen'le sevgili mi merak ediliyor. Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi sorusu araştırılıyor. Peki, Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi?

Güzel oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktaladı. Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi sorusu sıklıkla araştırılıyor. Alina Boz özel hayatıyla ilgili gündeme gelmeye devam ederken Umut Evirgen ile sevgili mi merak ediliyor. Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

ALİNA BOZ İLE UMUT EVİRGEN SEVGİLİ Mİ?

Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdı. Evirgen, Alino Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

4 YILLIK AŞK BİTTİ

Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. İkiliilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Nikah masasına oturacakları iddia edilen hatta tarih bile belirtilen çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı.