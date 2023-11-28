Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu ve ne zaman evlenecekler sorularına yanıt aranıyor. 5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen çifti evlilik kararı aldı. Peki, Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? Alina Boz ve Umut Evirgen ne zaman evleniyor?

Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? Alina Boz ve Umut Evirgen ne zaman evleniyor?

Umut Evirgen ve Alina Boz çifti evleniyor ve ne zaman evlendiği merak ediliyor. Alina Boz ile Umut Evirgen çifti evleniyor mu ve Alina Boz ve Umut Evirgen ne zaman evleniyor sorularına yanıt aranıyor. Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? Alina Boz ve Umut Evirgen ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

ALİNA BOZ İLE UMUT EVİRGEN EVLENİYOR MU?

2 Aralık'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Umut Evirgen ve Alina Boz çifti, 90 kişilik bir organizasyon düzenleyecek. MasterChef jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu ise çiftin düğünü için özel bir yemek listesi hazırlayacak.

ALİNA BOZ VE UMUT EVİRGEN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 90 kişilik düğün sonrası Umut Evirgen'in mekanında after parti yapılacak. Gelinlik ve yüzüğü Paris'ten alan çiftin düğün yemeklerini de özel bir isim yapacak. Somer Sivrioğlu aynı zamanda ortağı olan Umut Evirgen'e jest yapacak ve düğüne özel bir menü hazırlayacak.

Henüz nikah şahitlerine karar vermeyen çift Paris tatilinden döndükten sonra bir organizasyon şirketiyle anlaştı ve davetli listesini belirledi. Sade bir davetiye hazırlatan çiftin şahitlerini arkadaşları arasından seçeceği öğrenildi. Umut Evirgen'in babası iş insanı Kemal Evirgen ile annesi Ahu Evirgen'in müstakbel gelinleri Alina Boz'u çok sevdiği ve bir an önce evlenmelerini istediği de konuşuluyor.

Alina Boz'un evlendikten sonra setlere dönüp dönmeyeceği de merak konusu olmuştu. Daha önce yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan ünlü oyuncunun hoşuna giden bir dizi ya da filmde oynamayı çok istediği, Umut Evirgen'in de müstakbel eşine destek verdiği öğrenildi.