Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Çiftin sevenleri ise arama motorlarında Alina Boz ile Mithat Can Özer evleniyor mu? Alina Boz ile Mithat Can Özer evlenecek mi? Alina Boz sevgilisi kim? sorularına yanıt arıyor.

ALİNA BOZ İLE MİTHAT CAN ÖZER EVLENİYOR MU?

4 senedir aşk yaşayan 24 yaşındaki Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer, Portekiz tatili dönüşü havalimanına görüntülendi. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, Mithat Can Özer'in 2027'de Portekiz'de vatandaşlık almasının ardında orada nikah masasına oturacak.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.