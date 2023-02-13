Alice müzikali neden yayınlanmadı? Alice müzikali ne zaman yayınlanacak?

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini aldı. Disney Plus platformunda yayınlanması beklenirken henüz yayınlanmadı. Peki, Alice müzikali neden yayınlanmadı? Alice müzikali ne zaman yayınlanacak?