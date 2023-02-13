Alice müzikali neden yayınlanmadı? Alice müzikali ne zaman yayınlanacak?
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Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini aldı. Disney Plus platformunda yayınlanması beklenirken henüz yayınlanmadı. Peki, Alice müzikali neden yayınlanmadı? Alice müzikali ne zaman yayınlanacak?
İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve En İyi Koreografi Ödülleri'nin sahibi olan Alice Müzikali, Disney Plus ekranlarında izleyici ile buluşacaktı. Henüz yayınlanmamasının üzerine izleyiciler Alice müzikali neden yayınlanmadı? Alice müzikali ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aradı.
ALİCE MÜZİKALİ NEDEN YAYINLANMADI?
Alice müzikali, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmadı. Yayınlanma tarihi ise henüz duyurulmadı.