Alice Müzikali bitti mi, neden bitti ve Alice Müzikali yeni sezon ne zaman başlayacak seyirciler tarafından merak ediliyor. En İyi Koreografi Ödülleri'nin sahibi olan Alice Müzikali, bitti mi ve neden bitti soruları gündeme geliyor. Alice Müzikali yeni sezon ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Alice Müzikali bitti mi, neden bitti? Alice Müzikali yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak

Alice adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşısına çıkıyor. Konusu ve ekibiyle dikkat çeken Alice bitti mi, neden bitti merak ediliyor. Alice Müzikali bitti mi, neden bitti ve Alice Müzikali yeni sezon ne zaman başlayacak seyirciler tarafından araştırılıyor. Alice Müzikali bitti mi, neden bitti? Alice Müzikali yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

ALICE MÜZİKALİ BİTTİ Mİ?

Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan, ve İbrahim Selim gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Alice Müzikali, dün akşam son oyununu sergiledi. Oyunun ardından oyuncu ve ekip bir ara gelerek veda partisi yaptı.

ALICE MÜZİKALİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alice Müzikali yeni sezonu ne zaman başlayacağı henüz belli değildir.

ALICE MÜZİKALİ

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve En İyi Koreografi Ödülleri'nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"ALICE" adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolü ile başrolleri paylaşıyor.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin dev prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisi ile yeniden buluşacak olan müzikal; dev sahne prodüksiyonu, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile büyüleyici bir sahne şovuna hazır! Şimdiden yerinizi alın.