Alice in Borderland 3. sezon gelecek mi?

Alice in Borderland 2020'de yayınlanmış bir Japon bilimkurgu/aksiyon dizisidir. Haro Aso tarafından aynı adla yayımlanmış mangadan uyarlanmıştır. Dİziseverlerin ilgi odağı olan dizi hakkında Alice in Borderland 3. sezon gelecek mi, konusu araştırıldı. Peki, Alice in Borderland 3. sezon gelecek mi?