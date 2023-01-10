Alice in Borderland 2020'de yayınlanmış bir Japon bilimkurgu/aksiyon dizisidir. Haro Aso tarafından aynı adla yayımlanmış mangadan uyarlanmıştır. Dİziseverlerin ilgi odağı olan dizi hakkında Alice in Borderland 3. sezon gelecek mi, konusu araştırıldı. Peki, Alice in Borderland 3. sezon gelecek mi?

Netflix'in sevilen dizilerinden Alice İn Borderland'in ikinci sezonu uzun süren bir beklemenin ardından nihayet gösterime girdi. Dizinin yeni sezonunu bir oturuşta bitiren dizi severler Alice in Borderland 3. sezon gelecek mi konusu merak etti.

ALİCE İN BORDERLAND 3. SEZON GELECEK Mİ?

Dizinin 3. sezonu için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizi hakkında resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ALİCE İN BORDERLAND KONUSU NEDİR?

Alice in Borderland teknoloji türünde Japon dizisidir. Alice in Borderland 3. sezonda Arisu (Kento Yamazaki) ve Usagi (Tao Tsuchiya) dünyaya art dönemk için büyük bir mücadeleye girişecek. Borderland'in gizemlerini çözmeye işçi bu ekibi sıkıntılı maceralar bekliyor.