Oyuncu Alican Yücesoy, "Sandıkta Oy ve Ötesi heyetinden başkan veya üye, STK başkanı, partilerin il başkanı bulunma hakkına sahip değildir" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a tepki göstererek "Sandık başındayım sıkıyorsa gel de al" dedi. Peki, Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy görevi ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün sandık başında kimlerin görev alacağını anlattığı bir açıklama yaptı. Oyuncu Alican Yücesoy ise Yavuz'un sözlerine tepki gösterdi. Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy görevi ne?

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır. 2015 yılı itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun yeni genel sanat yönetmenidir.

Anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.