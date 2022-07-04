Biyografisi merak edilen isimler arasında Alican Uludağ geliyor. Peki, Alican Uludağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Alican Uludağ'ın hayatı ve biyografisi!

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Alican Uludağ 1986 Erzincan doğumludur. Gazeteci olan Alican Uludağ DW Türkçe'de yargı muhabiri olarak çalışmaktadır. Alican Uludağ Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Alican Uludağ, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Alican Uludağ'ın Twitter'da 139 bin takipçisi bulunmaktadır.