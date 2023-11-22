Aliağa'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Aliağa"Sarı Konutlar" Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tapu heyecanı yaşandı. Aliağa'da kentsel dönüşüm ile 60 konut sahiplerine teslim edildi. Başkan Serkan Acar yeni kentsel dönüşüm müjdesi de vererek, " Aliağa'da kentsel dönüşüm devam edecek" dedi.

Aliağa Belediyesi'nin yerinde kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yeniden inşa edilen Aliağa'nın en eski yapılarından olan ve İzmir depreminde büyük hasar alan Sarı Konutlar'ın tapu ve anahtarları düzenlenen program ile sahiplerine teslim edildi. Tapu heyecanının yaşandığı programda kat maliklerine tapu ve anahtarları Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti. Başkan Acar yaptığı konuşmada yeni kentsel dönüşüm müjdesi de vererek, "Aliağa'da kentsel dönüşüm devam edecek" dedi.

Aliağa Belediyesi, 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen İzmir depremi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve AFAD'ın tespitlerine göre hasarlı olarak tespit edilen Atatürk Mahallesi 695 ada 1 parseldeki 60 konutun yerinde dönüşümünü tamamladı. Aliağa Belediyesi tarafından 5 Kasım 2021 tarihinde başlayan çalışmalar ile toplam 5 bloktan oluşan konutların yapımı 21 ayda tamamlandı. 2+1 brüt 64 metrekare olan daireler brüt 85 metrekareye yükseltilirken kat maliklerinden hiçbir katkı payı ve ruhsat ücreti de talep edilmedi.

Konutların tamamlanmasıyla birlikte kat malikleri tapularına kavuştu. Belediye meclis salonunda ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen tapu ve anahtar dağıtım programında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "30 Ekim 2020 yılında İzmir depremini yaşadık. Bu depremde Sarı Konutlar olarak tanımlanan bölgemizde 695 ada 1 parselde 2 binamız ağır hasar, 3 binamız ise orta derecede hasar almıştı. Sarı Konutların tamamında uzunca bir süredir kentsel dönüşüm için siz kat malikleri ile müteahhitler görüşme halindeyken bu deprem kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce tamamlanmasını zorunlu hale getirdi. Aliağa Belediyesi olarak sürecin hızlanması ve bu süreci en az mağduriyetle atlatmak adına taşın altına elimizi koyma kararı aldık. Hamdolsun ki bugün tapularınızı ve anahtarlarınızı teslim etmek nasip oldu" dedi.

Kentsel dönüşüm süreci diğer sdalarda devam edecek

Tamamlanan konutların Aliağa'ya ve sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Serkan Acar, "Pandemi, 10 ilimizde yaşanan deprem felaketi, maliyet artışları gibi yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen inşaatları tamamlayan müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Yine bu süre zarfında hoşgörüsünü ve desteğini esirgemeyen siz değerli kat maliklerimize çok teşekkür ediyorum. Konutlarımızı sağ salim teslim ettiğimize göre şimdi diğer adalardaki konutlarımızın kentsel dönüşüm sürecine de derhal başlayacağız. Bu hususta da arkadaşlarımız yakın zamanda ilgili kat maliklerine ulaşarak gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirecek" dedi. - İZMİR