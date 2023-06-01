Ali Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı ve biyografisi!
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Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, hangi ilin milletvekili, evli mi? Ali Yüksel ile ilgili detaylar yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Yüksel geliyor. Peki, Ali Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
ALİ YÜKSEL KİMDİR?
Ali Yüksel Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili'dir.
Ali Yüksel 1949 Antalya doğumludur. Ali Yüksel üniversite eğitimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamlamıştır. 2023 Milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Konya milletvekili adayı olmuştur ve milletvekili seçilmiştir.