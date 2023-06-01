Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ali Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı ve biyografisi!

Ali Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, hangi ilin milletvekili, evli mi? Ali Yüksel ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Yüksel geliyor. Peki, Ali Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ALİ YÜKSEL KİMDİR?

Ali Yüksel Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili'dir.

Ali Yüksel 1949 Antalya doğumludur. Ali Yüksel üniversite eğitimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamlamıştır. 2023 Milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Konya milletvekili adayı olmuştur ve milletvekili seçilmiştir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ali Yüksel Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title