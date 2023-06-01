Ali Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı ve biyografisi!

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, hangi ilin milletvekili, evli mi? Ali Yüksel ile ilgili detaylar yazımızda...