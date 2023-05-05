Ali Yeşildağ kimdir? Ali Yeşildağ kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Yeşildağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Yeşildağ kaç yaşında, nereli? Ali Yeşildağ hayatı ve biyografisi! Ali Yeşildağ kimdir?