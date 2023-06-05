Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni İçişleri Bakanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya, daha önce Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep valilikleri yapmıştı. Arama motorlarında ise Ali Yerlikaya Konya'nın hangi köyünden? Ali Yerlikaya nereli, kaç yaşında? Ali Yerlikaya kimdir? soruları araştırılıyor.

Ali Yerlikaya Konya'nın hangi köyünden? Ali Yerlikaya nereli, kaç yaşında? Ali Yerlikaya kimdir? soruları merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede İçişleri Bakanı olan Yerlikaya, 11 Ekim 1968'de Konya'da dünyaya geldi. Peki, Ali Yerlikaya Konya'nın hangi köyünden? Ali Yerlikaya nereli, kaç yaşında? Ali Yerlikaya kimdir?

ALİ YERLİKAYA KONYA'NIN HANGİ KÖYÜNDEN?

11 Ekim 1968, Konya'nın Ereğli ilçesinin Yassıkaya köyünde doğdu.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya (11 Ekim 1968, Konya), Türk bürokrat ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanıdır.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. Felahiye, Erzin, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 30 Kasım 2007 tarihinde Şırnak, 13 Mayıs 2010 tarihinde ise Ağrı valiliğine atanmıştır. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Tekirdağ valisi olarak atanmıştır. Daha sonra 19 Şubat 2015 tarihli valiler kararnamesi ile Gaziantep valiliğine atanmıştır. 27 Ekim 2018'de İstanbul valiliğine atandı.

Yüksek Seçim Kurulunun 2019 Türkiye yerel seçimleri itirazlarını değerlendirmesi sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 7 Mayıs 2019'da vekâleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilmiş, 27 Haziran'da görevden ayrıldı. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede İçişleri Bakanı oldu.