Ali Yerlikaya kimdir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaç yaşında, nereli? Ali Yerlikaya biyografisi!
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ALİ YERLİKAYA KİMDİR?
1968 tarihinde Konya'da doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.
Eğitim:
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.
Kaymakamlık Görevleri:
1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri:
2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği,
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü:
2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
Valilik Görevleri:
13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği,
23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği,
17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği,
05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve
26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanı
3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.