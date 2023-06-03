TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Ali Yerlikaya kimdir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kim? Ali Yerlikaya kaç yaşında, nereli? soruları merak edildi.

Ali Yerlikaya kimdir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kim? Ali Yerlikaya kaç yaşında, nereli?soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya (11 Ekim 1968, Konya), Türk bürokrattır. 27 Ekim 2018'den beri İstanbul Valisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2015-18 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. Felahiye, Erzin, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 30 Kasım 2007 tarihinde Şırnak, 13 Mayıs 2010 tarihinde ise Ağrı valiliğine atanmıştır.

3 Ağustos 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Tekirdağ valisi olarak atanmıştır. 19 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Gaziantep valiliğine atanmıştır. 27 Ekim 2018'de İstanbul valiliğine atandı.

Yüksek Seçim Kurulunun 2019 Türkiye yerel seçimleri itirazlarını değerlendirmesi sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 7 Mayıs 2019'da vekâleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilmiş, 27 Haziran'da görevi teslim etmiştir.

3 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine atandı