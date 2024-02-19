Ali Yerlikaya, mevcut İçişleri Bakanı'dır. Vatandaşlar Ali Yerlikaya'nın kim olduğunu merak ediyor. Yerlikaya'nın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Başarılı bir eğitim hayatı olan Yerlikaya, birçok görevde yer almış Türk bürokrattır. Peki, Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından 2007 yılında Şırnak Valiliği görevine atandı. Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep Valiliği görevlerinin ardından 26 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Valisi olarak göreve başladı. 3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

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