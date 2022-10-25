Dizide Popstar Tarcan rolünü canlandıran Ali Yasin Özegemen'in diziden ayrılıp ayrılmadığı konusu merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşanırken Özegemen'i kadroda çıkıp çıkmadığı araştırmaları devam ediyor. Peki, Ali Yasin Özegemen kimdir, kaç yaşında? Ali Yasin Özegemen nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

30 Mayıs 1989 yılında Konya'da hayata merhaba demiş olan oyuncu Ali Yasin Özegemen, İlkokula Konya'da başlamış ve tanınan Kolejlerden birinde okumuştur. Peki, Ali Yasin Özegemen kimdir, kaç yaşında? Ali Yasin Özegemen nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİ YASİN ÖZEGEMEN KİMDİR?

30 Mayıs 1989 yılında Konya'da hayata merhaba demiş olan oyuncu Ali Yasin Özegemen, İlkokula Konya'da başlamış ve tanınan Kolejlerden birinde okumuştur. İlkokul sıralarındayken Basketbol ile ilgilenmiş isim, okul takımında yer almış ve okulu ile birlikte şampiyonluk yaşamıştır.

Ali Yasin Özegemen'in boyu 1.87 cm, kilosu 77'dir. Burcu ise İkizler'dir.

Lise sondan itibaren basketbolu bırakmış olan yakışıklı oyuncu, ardından Üniversite eğitimi nedeniyle Muğla'ya gitmiş ve Muğla Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Üniversitenin 3. sınıfındayken çevresinin baskısı ile birlikte Ajansa kayıt olmuş ve o günden itibaren modellik yapmaya başlamıştır.

2012 tarihinle beraber İstanbul'a giden isimi yaşamını burada devam ettirme kararı almış ve bir yandan da oyunculuk eğitimleri ile oyunculuğa hazırlanmıştır.Kimdirkim.com 2013 tarihinde ilk projesi ile Matematik Öğretmenini canlandırmış olan isim, 2015 tarihinde Big Brother yarışmasında yer almıştır.

2014 tarihinde Trt'de yayınlanan "Yedikule Hayat Yokuşu" dizisinde izlediğimiz oyuncu, 2015 yılında "Küçük Ağa" ve 2019'da ise "Yaralı Kuşlar" dizisinde başrol oynamıştır.

DİZİLERİ

– Yaralı Kuşlar

– Yedikule Hayat Yokuşu

– Küçük Ağa

– Doksanlar

YASAK ELMA TARCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kumru ile yakınlaşmaya çalışan Tarcan'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yazılan senaryo gereği karakterin bir süre daha dizide yer alması bekleniyor.