Eski MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ali Uzunırmak kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Ali Uzunırmak ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Uzunırmak geliyor. Peki, Ali Uzunırmak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Eski MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ALİ UZUNIRMAK KİMDİR?

Ali Uzunırmak (d. 22 Mayıs 1958, Atça), Türk siyasetçi, iş insanı.

Aydın Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okudu fakat 3 sınıfta ayrıldı. Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği ve Ankara Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. XXI. XXIII. XXIV. ve XXV. dönem Aydın milletvekilidir. TBMM 24. dönem idare amiridir. Ayrıca Aydınspor kulüp başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir. Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu ve Türkiye-Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.