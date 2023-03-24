Ali Uçak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Ali Uçak'ın sağlık durumu nasıl? Ali Uçak'ın hayatı ve biyografisi!

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusunun ardından döndüğü memleketi Manisa'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Uçak tedavisinin ardından taburcu edildi. Bunun ardından Ali Uçak'ın kimdiri merak edildi. Peki, Ali Uçak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Uçak'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Uçak geliyor. Peki, Ali Uçak kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? İşte ayrıntılar...

ALİ UÇAK KİMDİR?

Ali Uçak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi'dir.

1973 yılında Siirt'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren hububatçılık yapan babasının yanında ticarete başladı. Kardeşleriyle birlikte 1984 yılında Uçak Kardeşler firmasını kurdu. 2004 yılında Alaşehir birinci sıra meclis üyesi seçildi. Manisa'nın büyük şehir olması ile birlikte Manisa Büyük Şehir Meclisi'nde görev aldı. 2018 yılında Alaşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ali Uçak evli ve 4 çocuk babasıdır.

Uçak Kardeşler adıyla açtıkları Seferihisar merkezli şirket ülkenin birçok ilinde şube açtı.

Üretimin yüzde 50'sini iç pazara satan şirket, yüzde 50 Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyordu. Rusya'ya portakal, mandalın, greyfurt, nar, limon, çekirdeksiz sofralık üzüm ve domates satan Uçak Kardeşler; Suudi Arabistan, Polonya, Romanya, Belarus gibi birçok Avrupa ülkesine de ihracat yapmaya başladı.

Ali Uçak, 2019 Yerel Seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisinden Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2018 yılında Alaşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. 2019 yılında MHP Alaşehir ilçe Başkanlığı görevi yapmıştır. 2021 yılından itibaren MHP MYK üyesi olarak göreve gelmiştir.

ALİ UÇAK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkiye'nin yaş meyve ihracat şampiyonu olan aynı zamanda MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP Genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir'de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu. Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi.

Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul'dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti.

Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.