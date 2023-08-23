Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın yerine gelen yeni Adıyaman il Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun hakkındaki detaylar merak ediliyor ve bu nedenle Ali Tosun kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ali Tosun kimdir? Adıyaman il Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun kaç yaşında, nereli? Ali Tosun hayatı ve biyografisi!

Ali Tosun kimdir? Sorusu, Adıyaman il Milli Eğitim Müdürü olarak Ramazan Aşçı'nın yerine gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığında üst düzey atamalar ve görevden almalar devam ediyor. Ali Tosun'da son zamanlarda merak edilenler isimler arasında yerini alıyor ve araştırılıyor. Peki, Ali Tosun kimdir? Adıyaman il Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun kaç yaşında, nereli? Ali Tosun hayatı ve biyografisi!

ALİ TOSUN KİMDİR?

1980 yılında, Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Vakfıkebir'de tamamladıktan sonra Yükseköğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Sakarya Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans yaptı.

Tosun, on yıl okul müdürlüğü, iki yıl ilçe milli eğitim şube müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdür vekilliği ve il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Yalova, Zonguldak il müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur.