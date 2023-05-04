Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Tahir geliyor. Peki, Ali Tahir kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, rol aldığı diziler neler? İşte detaylar...

Pakistanlı aktör Ali Tahir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali Tahir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Tahir'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

ALİ TAHİR KİMDİR?

Ali Tahir Pakistanlı bir aktör, yazar ve yönetmendir. 1970 doğumludur. Ali, Inkaar, Mehram, Sangat, Teen Bata Teen ve daha birçok dizideki rolleriyle tanınmaktadır. Ünlü yazar/oyuncu Naeem Tahir'in oğlu ve Faran Tahir'in aktör kardeşidir. Aynı zamanda aktör ve Teen Bata Teen kadrosunda yer alan Wajeeha Tahir ile evlidir.