Ali Taha Koç kimdir? Yeni Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç kaç yaşında, nereli? Ali Taha Koç hayatı ve biyografisi!

Turkcell Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Ali Taha Koç, Yeni Turkcell Genel Müdürü oldu. Bu kapsamda birçok kişi tarafından Ali Taha Koç kimdir? Sorusu ve birçok detay merak edildi. Peki, Ali Taha Koç kimdir? Yeni Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç kaç yaşında, nereli?

Ali Taha Koç kimdir? Sorusu, gerçekleştirilen atamanın ardından gündeme geldi. Uluslararası projeler geliştirip yöneten Koç hakkında birçok iddia yer alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Yeni Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç kaç yaşında, nereli? Soruları da merak edilenler arasında yer almakta. Peki, Ali Taha Koç kimdir? Yeni Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç kaç yaşında, nereli?

ALİ TAHA KOÇ KİMDİR?

Dr. Ali Taha Koç, 1980 yılında Ankara'da doğmuş ve teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip bir liderdir. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tam burslu olarak başlamış ve bu alandaki başarılarıyla öne çıkmıştır.

Bilkent Üniversitesi'nde aldığı eğitim sonrasında, Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördüğü dönemde Intel şirketinde AR-GE mühendisi olarak kariyerine başlamış ve bu süreçte 61 patente imza atmış, 23 bilimsel makale yayınlamıştır.

Türkiye'ye dönüşünde, Başbakanlık Başmüşaviri olarak görev yapmış ve aynı yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atanmıştır. Bu görevi sırasında tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetmiştir.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanmış ve aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Koç, mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri de vermektedir. Ayrıca, lisanslı bir pilot olmanın yanı sıra çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.