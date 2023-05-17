Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Alifiru çifti kimdir ve ne iş yaptıkları merak ediliyor. Alifiru ne demek ve Ali Suzanoğlu kimdir soruları araştırılıyor. İhtilal şarkısıyla ünlenen Alifiru çifti kim, evli mi ve ne iş yapar soruları araştırılıyor. Peki, Ali Suzanoğlu kimdir? Alifiru kim, evli mi ve ne iş yapar?

Ali Suzanoğlu kimdir ve Alifiru kim, evli mi ve ne iş yapar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Alifiru çifti, İhtilal şarkısıyla gündeme geliyor. Ali Suzanoğlu kimdir ve Alifiru kim, evli mi ve ne iş yapar merak ediliyor. Ali Suzanoğlu kimdir? Alifiru kim, evli mi ve ne iş yapar? Detaylar haberimizdedir..

ALİ SUZANOĞLU KİMDİR?

Abdullah Yıldız ve Firuze Yıldız çiftinin mahlası olan "Alifiru" şarkı söylemeyi çok sevdiklerini sosyal medyada sıkça dile getiriyor. Alifiru çiftinin İhtilal şarkısı dinleyicilerin beğenisini toplamayı başardı.

ALİFİRU INSTAGRAM HESABI

Abdullah Yıldız ve Firuze Yıldız çiftinin Instagram hesabı "alifiru" ve 71 binden fazla takipçisi bulunuyor.