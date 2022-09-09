Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple asarak intihar etti. Peki, Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti?

Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple asarak intihar etti. Peki, Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? İşte detaylar...

ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin intihar eden annesi 82 yaşındaki Akçe Sürmeli'nin cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi. Kolon kanseri tedavisi gören talihsiz kadının yaşadığı acılara dayanamayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle intihar etmesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDULAR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

"ANNEM ACIYA DAYANAMADI"

Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

Cenaze töreninden kareler;