Birçok farklı dizi ve filmde görmekte olduğumuz ünlü oyuncu Ali Sürmeli kimdir? Sorusu, son zamanlarda duyduğumuz haberler ile birlikte daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, farklı rollerde görmeye alıştığımız Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli sağlık durumu ne?

Yer aldığı birçok film ve dizilerde oyunculuk yeteneği ile izleyenleri etkilemeyi başaran oyuncunun sağlık durumu en merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırmakta olduğu Zaza karakteri ile birçok kişinin gönlünü kazanan Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli sağlık durumu ne?

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı.

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin herhangi bir kritik sağlık durumu bilindiği kadarıyla bulunmuyor.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Antigone: Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000

Kadı: Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

IV. Murat: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Yeşil Papağan Limitet: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Üç Kuruşluk Opera: Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Palyaçolar: Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Deli İbrahim: Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur: Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Tohum Ve Toprak: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Akvaryum (oyun): Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Mustafa (oyun): Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985

Asiye Nasıl Kurtulur: Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Kurban: Güngör Dilmen: Adan Devlet Tiyatrosu

Akvaryum: Adana Devlet Tiyatrosu

Deli İbrahim: Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

Galile Galileo: Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Resimli Osmanlı Tarihi: Turgut Özakman - İzmit Lehir Tiyatrosu - 2009

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005

Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000

YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Sivaslıyıh Gardas - 2022

Seni Bulacağım Oğlum : Gökhan Yıkılkan - 2021

Mucize 2: Aşk: Mahsun Kırmızıgül - 2019

Hep Yek 3: Özgür Bakar - 2019

Vezir Parmağı: Mahsun Kırmızıgül - 2017

Babaların Babası: Raşit Çelikezer - 2016

Mucize: Mahsun Kırmızıgül - 2014

Açlığa Doymak: Zübeyr Şaşmaz - 2012

Birses Böler Geceyi: Ersan Arsever - 2012

New York'ta Beş Minare: Mahsun Kırmızıgül - 2010

Takiye:Allah Yolunda: Ben Verbong - 2010

Kolpaçino: Atıl İnaç - 2009

Güneşi Gördüm: Mahsun Kırmızıgül - 2009

Girdap: Talip Karamahmutoğlu - 2008

Hoşçakal Güzin: Cem Görgeç - 2008

Fırtına: Kazım Öz - 2007

Beyaz Melek: Mahsun Kırmızıgül - 2007

Eve Giden Yol: Semir Arslanyürek - 2006

Umut Adası: Erhan Dursun - 2006

Sınav: Ömer Faruk Sorak - 2006

Şellale: Semir Arslanyürek - 2001

Son: Levent Kırca - 2001

Filler ve Çimen: Reis Çelik - 2000

Kaçıklık Diploması: Tunö Başaran - 1998

Karışık Pizza: Umur Turagay - 1998

Hayat Bazen Tatlıdır: Nihat Durak - 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema: Tülay Eratalay - 1995

Sokaktaki Adam: Biket İlhan - 1995

Babam Askerde: Handan İpekci - 1994

Hoş Memo: Ümit Volkan - 1993

Mavi Sürgün: Erden Kıral - 1993

Gece Dansı Tutsakları: Mahinur Ergun - 1988

Dönüş: Faruk Turgut - 1988

Beyaz Ölüm: Halit Refiğ - 1983

ROL ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020-2021) Kimsesiz Doğan

Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019) Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurt Kanunu (2012) Derviş Kahya

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007-2008) Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006) Adalı

Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1994) Teğmen Refik Bey

[[Umut Taksi (dizi) (1992) Istimlak

ALDIĞI ÖDÜLLER