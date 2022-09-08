Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli sağlık durumu ne?
Gündem Haberleri
Birçok farklı dizi ve filmde görmekte olduğumuz ünlü oyuncu Ali Sürmeli kimdir? Sorusu, son zamanlarda duyduğumuz haberler ile birlikte daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, farklı rollerde görmeye alıştığımız Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli sağlık durumu ne?
Yer aldığı birçok film ve dizilerde oyunculuk yeteneği ile izleyenleri etkilemeyi başaran oyuncunun sağlık durumu en merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırmakta olduğu Zaza karakteri ile birçok kişinin gönlünü kazanan Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli sağlık durumu ne?
Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı.
Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin herhangi bir kritik sağlık durumu bilindiği kadarıyla bulunmuyor.
- Antigone: Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
- Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
- Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
- Kadı: Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
- IV. Murat: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
- Yeşil Papağan Limitet: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
- Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
- Üç Kuruşluk Opera: Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Palyaçolar: Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
- Deli İbrahim: Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987
- Asiye Nasıl Kurtulur: Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
- Tohum Ve Toprak: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
- Akvaryum (oyun): Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
- Mustafa (oyun): Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985
- Asiye Nasıl Kurtulur: Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
- Kurban: Güngör Dilmen: Adan Devlet Tiyatrosu
- Akvaryum: Adana Devlet Tiyatrosu
- Deli İbrahim: Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
- Galile Galileo: Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983
- Resimli Osmanlı Tarihi: Turgut Özakman - İzmit Lehir Tiyatrosu - 2009
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005
- Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
- Sivaslıyıh Gardas - 2022
- Seni Bulacağım Oğlum : Gökhan Yıkılkan - 2021
- Mucize 2: Aşk: Mahsun Kırmızıgül - 2019
- Hep Yek 3: Özgür Bakar - 2019
- Vezir Parmağı: Mahsun Kırmızıgül - 2017
- Babaların Babası: Raşit Çelikezer - 2016
- Mucize: Mahsun Kırmızıgül - 2014
- Açlığa Doymak: Zübeyr Şaşmaz - 2012
- Birses Böler Geceyi: Ersan Arsever - 2012
- New York'ta Beş Minare: Mahsun Kırmızıgül - 2010
- Takiye:Allah Yolunda: Ben Verbong - 2010
- Kolpaçino: Atıl İnaç - 2009
- Güneşi Gördüm: Mahsun Kırmızıgül - 2009
- Girdap: Talip Karamahmutoğlu - 2008
- Hoşçakal Güzin: Cem Görgeç - 2008
- Fırtına: Kazım Öz - 2007
- Beyaz Melek: Mahsun Kırmızıgül - 2007
- Eve Giden Yol: Semir Arslanyürek - 2006
- Umut Adası: Erhan Dursun - 2006
- Sınav: Ömer Faruk Sorak - 2006
- Şellale: Semir Arslanyürek - 2001
- Son: Levent Kırca - 2001
- Filler ve Çimen: Reis Çelik - 2000
- Kaçıklık Diploması: Tunö Başaran - 1998
- Karışık Pizza: Umur Turagay - 1998
- Hayat Bazen Tatlıdır: Nihat Durak - 1996
- Düş, Gerçek, Bir de Sinema: Tülay Eratalay - 1995
- Sokaktaki Adam: Biket İlhan - 1995
- Babam Askerde: Handan İpekci - 1994
- Hoş Memo: Ümit Volkan - 1993
- Mavi Sürgün: Erden Kıral - 1993
- Gece Dansı Tutsakları: Mahinur Ergun - 1988
- Dönüş: Faruk Turgut - 1988
- Beyaz Ölüm: Halit Refiğ - 1983
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020-2021) Kimsesiz Doğan
- Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)
- Çarpışma (2019) Zarif/Cansız
- Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
- Kurt Kanunu (2012) Derviş Kahya
- Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
- Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
- Kuzey Rüzgarı (2007-2008) Arıza
- Senin Uğruna (2007)
- Aşka Sürgün (2006) Adalı
- Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo
- Kin ve Gül (2005)
- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
- Büyük Buluşma (2004)
- Kasabanın İncisi (2003)
- Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman
- Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
- Kurtuluş (1994) Teğmen Refik Bey
- [[Umut Taksi (dizi) (1992) Istimlak
- 2000 - 37.Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Filler ve Çimen
- 1996 - 8.Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sokaktaki Adam
- 1996 - 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sokaktaki Adam