Sosyal medyada Ali Sunal'ın Show TV'den ayrıldığına dair paylaşımlar mevcut. Bunun ardından vatandaşlar, Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Ali Sunal Show TV'den ayrıldı iddiaları doğru mu, başka kanala mı geçecek? merak etti. Peki, gerçekten de Ali Sunal Show TV'den ayrılıyor mu, ayrılacak mı, resmi açıklama var mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Güldür Güldür Show programında yer alan bir skeçten dolayı sosyal medyada birçok beğeni geldiği gibi birçok eleştiri de gelmişti. Bunun ardından Ali Sunal'ın kanaldan ve programdan ayrılacağı iddia edilmişti. Peki, Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Ali Sunal Show TV'den ayrıldı iddiaları doğru mu, başka kanala mı geçecek? İşte bilgiler...

ALİ SUNAL SHOW TV'DEN AYRILACAK MI?

Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya sitelerinde Ali Sunal'ın Show TV'den ayrılabileceği gündeme gelmişti. Fakat konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Yani Ali Sunal'ın Show TV'den ayrılacağı iddiaları şuanlık için asılsızdır. Çünkü resmi bir açıklama yok.

ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal (d. 22 Eylül 1977, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır.

Yeditepe Üniversitesinde işletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının Temmuz ayında, oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.