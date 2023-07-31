Ali Sivri kimdir? 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli?

10 Eylül 1961 doğumlu Ali Sivri, Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulu'nu, 1982'de Topçu ve Füze Okulu'nu bitirdi ve Kara Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun oldu. 2008'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve çeşitli görevlerde bulundu. 2012'de tümgeneral, 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu ve 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de 1. Ordu komutanlığına atandı.

Topçu kurmay albay olan Sivri, 2008'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Peki, Ali Sivri kimdir?

ALİ SİVRİ KİMDİR?

Ali Sivri 10 Eylül 1961 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

Topçu kurmay albay olan Sivri, 2008'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti.Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de 1. Ordu komutanlığına atandı.