Ali Şen öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Ali Şen ne zaman öldü, hastalığı neydi? Ali Şen'in hayatı ve biyografisi!
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Tokatçı filmini izleyenler Ali Şen öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Ali Şen öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Ali Şen ne zaman öldü, hastalığı neydi? Ali Şen'in hayatı ve biyografisi sizlerle...
Değerli sanatçımız Ali Şen kaç yaşında vefat etti? Ali Şen'in rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Ali Şen öldü mü, neden öldü? Ali Şen kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...
15 Aralık 1989 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu öldü. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ali Şen (26 Aralık 1918, Adana - 15 Aralık 1989, İstanbul), Türk oyuncudur.
Ali Şen 26 Aralık 1918 tarihinde Adana'da doğmuştur. Geçimini Adana'da marangozluk yaparak sağladı. Türk sinemasının oyuncularından olan oyuncu Şener Şen'in babası olan Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış, 290 kadar filmde rol almıştır ve genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynamıştır. Kameralar karşısında ilk rolünü 1954 yılında oynamıştır.
- 1954: Ahretten Gelen Adam
- 1958: Gökler Kraliçesi
- 1960: Dolandırıcılar Şahı
- 1960: Yeşil Kurbağalar
- 1961: Altın Hırsı
- 1961: Oy Farfara Farfara
- 1961: Yedi Günlük Aşk
- 1962: Battı Balık
- 1962: Geçti Buranın Pazarı
- 1962: Gençlik Hülyaları
- 1962: Hodri Meydan
- 1962: Kırmızı Karanfiller
- 1962: Kısmetin En Güzeli
- 1962: Ne Şeker Şey
- 1962: Neşemizi Bulalım
- 1962: Şehirdeki Yabancı
- 1962: Şehvet Uçurumu
- 1962: Şeyh Ahmed'in Torunu
- 1962: Silah Arkadaşları
- 1962: Sokak Kızı
- 1962: Ver Elini İstanbul
- 1962: Yılanların Öcü
- 1963: Bahçevan
- 1963: Beyaz Güvercin
- 1963: Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
- 1963: Cici Can
- 1963: İkisi de Cesurdu
- 1963: Kendini Arayan Adam
- 1963: Üç Çapkın Gelin
- 1963: Üç Öfkeli Genç
- 1964: Ana Bizi Eversene
- 1964: Asfalt Rıza
- 1964: Ayvaz Kasap
- 1964: Dağların Aslanı
- 1964: Günah Kadınları
- 1964: Kara Şahin
- 1964: Kocaoğlan
- 1964: Mor Defter
- 1964: Plajda Sevişelim
- 1964: Şahane Züğürtler
- 1964: Şoförler Kralı
- 1964: Şu Kızların Elinden
- 1964: Vurun Kahpeye
- 1965: Aman Dünya Ne Dar İmiş
- 1965: Beleş Osman
- 1965: Beni Kadınlara Sor
- 1965: Buzlar Çözülmeden
- 1965: Fakir Gencin Romanı
- 1965: Hülya
- 1965: Kalbimdeki Serseri
- 1965: Kanunsuzlar
- 1965: Kardeş Belası
- 1965: Kasımpaşalı Recep
- 1965: Kasımpaşalı Yunus Bey
- 1965: Konyakçı
- 1965: Mirasyedi
- 1965: Murat'ın Türküsü
- 1965: Onyedinci Yolcu
- 1965: Senede Bir Gün
- 1965: Seveceksen Yiğit Sev
- 1965: Şoför Nebahat Bizde Kabahat
- 1965: Tavan Arası
- 1965: Vahşi Gelin
- 1965: Veda Busesi
- 1966: Baybora'nın Oğlu
- 1966: Düğün Gecesi
- 1966: Eşrefpaşalı
- 1966: Göklerdeki Sevgili
- 1966: Her Şafakta Ölürüm
- 1966: İbrahim Ethem İlahi Davet
- 1966: Kaderde Birleşenler
- 1966: Kanun Benim
- 1966: Kovboy Ali
- 1966: Meyhanenin Gülü
- 1966: Topal Osman
- 1966: Zalimler
- 1966: Zaloğlu Rüstem
- 1967: Anadolu Kızı
- 1967: At Hırsızı Banuş
- 1967: Bir Dağ Masalı
- 1967: Bizansı Titreten Adam
- 1967: Demir Kapı
- 1967: Hacı Bektaş Veli
- 1967: Kara Atmaca
- 1967: Kara Kartal (I)
- 1967: Karım Beni Aldatırsa
- 1967: Kırbaç Altında
- 1967: Kocadağlı
- 1967: Namus Belası
- 1967: Sinekli Bakkal
- 1967: Şoför Parçası
- 1967: Tapılacak Kadın
- 1967: Utanç Kapıları
- 1967: Yolsuz Mehmet
- 1968: Affedilmeyen Suç
- 1968: Ayşem
- 1968: Çöl Kartalı / Şeyh Ahmed
- 1968: Dertli Pınar
- 1968: Eşkiya Halil (Haydut)
- 1968: Habis Ruhlar
- 1968: Kalbimdeki Yabancı
- 1968: Mezarım Mermerden Olsun
- 1968: Öldürmek Hakkımdır
- 1968: Paydos Muhtar
- 1968: Talihsiz Meryem
- 1968: Yakılacak Kitap
- 1968: Yaşamak Haram Oldu
- 1968: Yasemin'in Tatlı Aşkı
- 1969: Acı İle Karışık
- 1969: Allah Aşkı Yarattı
- 1969: Ana Yüreği
- 1969: Ayşecik'le Ömercik
- 1969: Beyaz Mendilim
- 1969: Bir Şarkısın Sen
- 1969: Dönüşü Olmayan Yol
- 1969: Dost Hançeri
- 1969: Kaderden Kaçılmaz
- 1969: Kadere Boyun Eğdiler
- 1969: Mezarımı Taştan Oyun
- 1969: Namus Fedaisi
- 1969: Sabrın Sonu
- 1969: Seninle Düştüm Dile
- 1969: Şirvan
- 1969: Yaralı Kalp
- 1970: Ali İle Veli
- 1970: Güller Ve Dikenler
- 1970: Kadın Satılmaz
- 1970: Kanıma Kan İsterim
- 1970: Kara Gözlüm
- 1970: Küçük Hanımın Şoförü
- 1970: Linç
- 1970: Merhamet
- 1970: Müthiş Türk
- 1970: Şoför Nebahat
- 1970: Sosyete Şakir
- 1970: Yaralı Ceylan
- 1970: Zindandan Gelen Mektup
- 1971: Altın Prens Devler Ülkesinde
- 1971: Aşk Uğruna
- 1971: Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
- 1971: Dişi Tarzan
- 1971: Fakir Aşıkların Romanı
- 1971: Gençliğin Rüyası
- 1971: Gönül Hırsızı
- 1971: Görünce Kurşunlayın
- 1971: Güllü
- 1971: Hasret
- 1971: Her Kurşuna Bir Ölü
- 1971: İntikam Kartalları
- 1971: İşte Deve İşte Hendek
- 1971: Keloğlan Ve Yedi Cüceler
- 1971: Kirli Eller
- 1971: Korkusuz Kaptan Swing
- 1971: Mavi Boncuk Lassi
- 1971: On Küçük Şeytan
- 1971: Turist Ömer Boğa Güreşçisi
- 1971: Vefasız
- 1971: Yedi Kocalı Hürmüz
- 1972: Akma Tuna
- 1972: Aşkların En Güzeli
- 1972: Aynı Yolun Yolcusu
- 1972: Baskın
- 1972: Belalılar Şehri
- 1972: Bitirim
- 1972: Çapkınlar Şahı / Don Juan 72
- 1972: Dinmeyen Sızı
- 1972: Estergon Kalesi
- 1972: Irmak
- 1972: Kadersizler
- 1972: Kadın Yapar
- 1972: Kara Doğan
- 1972: Katerina 72
- 1972: Ver Allahım Ver
- 1972: Yalan Dünya
- 1972: Yazık Oldu Ali'ye
- 1972: Zorbanın Aşkı
- 1973: Anadolu Ekspresi Bakkal Faik
- 1973: Asiye Nasıl Kurtulur?
- 1973: Aşkın Zaferi / Aşk ve Vatan
- 1973: Beklenmeyen Adam
- 1973: Bir Dost Bulamadım
- 1973: Bitirimler Sosyetede
- 1973: Dağ Kanunu
- 1973: Gelin
- 1973: Gönüller Fatihi Yunus
- 1973: Hayat Bayram Olsa
- 1973: Meyro
- 1973: Öksüzler
- 1973: Silahım Namusumdur
- 1973: Yunus Emre
- 1973: Zalim Avcı
- 1974: Atını Seven Kovboy
- 1974: Avşar Beyi
- 1974: Bacım
- 1974: Cici Kız
- 1974: Dövüşe Dövüşe Öldüler
- 1974: Gün Akşam Oldu
- 1974: Kardeş
- 1974: Kardeşim
- 1974: Namus Belası
- 1974: Reisin Kızı
- 1974: Sahipsizler Kasap
- 1974: Salak Milyoner
- 1974: Saymadım Kaç Yıl Oldu
- 1974: Sensiz Yaşanmaz
- 1974: Şirvan
- 1974: Sığıntı
- 1974: Vur Be Ramazan
- 1975: Anahtarı Bendedir
- 1975: Baldız
- 1975: Deli Yusuf
- 1975: Delisin
- 1975: Güler Misin Ağlar Mısın
- 1975: Hasan Almaz Basan Alır
- 1975: Hayret 17
- 1975: Sarı Necmiye / İt Adası
- 1975: Şaşkın Damat
- 1975: Silahım Altı Okka / Silahım Altı Kurşun
- 1975: Vur Davula Tokmağı
- 1976: Adana Urfa Bankası
- 1976: Aşk Dediğin Laftır
- 1976: Bu Nasıl Dünya
- 1976: Bulunmaz Uşak
- 1976: Deli Şahin
- 1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar
- 1976: Meraklı Köfteci
- 1976: Profesyonel / Kadın Çapkın Olunca
- 1976: Şeytan Diyor Ki
- 1976: Süt Kardeşler
- 1976: Tek Başına
- 1977: Al Gülüm Ver Gülüm
- 1977: Ava Giden Avlanır
- 1977: Garip
- 1977: Güllüşah İle İbo
- 1977: Hızlı Giden Yorulur
- 1977: Sahibini Arayan Madalya
- 1977: Sakar Şakir
- 1978: Avanak Apti
- 1978: Çaresiz Rasim
- 1978: Dertli Pınar
- 1978: Hanımevladı
- 1978: İyi Aile Çocuğu
- 1978: Köşeyi Dönen Adam
- 1978: Petrol Kralları
- 1978: Son Sabah
- 1978: Töre
- 1978: Yüz Numaralı Adam
- 1979: Canikom
- 1979: Emekli Başkan
- 1979: Esmerim
- 1979: Gelin Kayası
- 1979: İki Cambaz
- 1979: Nemrud
- 1979: Süpermenler
- 1979: Üç Sevgilim
- 1979: Üç Tatlı Bela
- 1979: Yanmışım
- 1980: Bağrıyanık
- 1980: Banker Bilo
- 1980: Beş Parasız Adam
- 1980: Yarabbim
- 1980: Zübük
- 1981: Gırgır Ali
- 1981: Mutluluk Haram Oldu
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- 1981: Üç Kağıtçı
- 1982: Doktor Civanım
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- 1988: Küçüksün Yavrum
- 1988: Kurt Payı
- 1988: Sevimli Hırsız
- 1989: Keko İki Tatlı Serseri
- 1989: Kır Çiçeğim
- 1989: Sahibini Arayan Madalya
- 1990: Can Dostlar