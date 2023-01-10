Tokatçı filmini izleyenler Ali Şen öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Ali Şen öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Ali Şen ne zaman öldü, hastalığı neydi? Ali Şen'in hayatı ve biyografisi sizlerle...

Değerli sanatçımız Ali Şen kaç yaşında vefat etti? Ali Şen'in rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Ali Şen öldü mü, neden öldü? Ali Şen kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

ALİ ŞEN ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

15 Aralık 1989 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu öldü. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen (26 Aralık 1918, Adana - 15 Aralık 1989, İstanbul), Türk oyuncudur.

Ali Şen 26 Aralık 1918 tarihinde Adana'da doğmuştur. Geçimini Adana'da marangozluk yaparak sağladı. Türk sinemasının oyuncularından olan oyuncu Şener Şen'in babası olan Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış, 290 kadar filmde rol almıştır ve genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynamıştır. Kameralar karşısında ilk rolünü 1954 yılında oynamıştır.

ALİ ŞEN FİLMOGRAFİSİ