Ali Selman Demirbağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Selman Demirbağ'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Selman Demirbağ geliyor. Peki, Ali Selman Demirbağ kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Ali Selman Demirbağ ile ilgili detaylar haberimizde...

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Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programı konuklarından olan Ali Selman Demirbağ'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali Selman Demirbağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ALİ SELMAN DEMİRBAĞ KİMDİR?

Ali Selman Demirbağ 1981 Kütahya doğumludur. 42 yaşında olan Ali Selman Demirbağ araştırmacı ve yazardır. Ali Selman Demirbağ'ın araştırma, inceleme, bilim vb. birçok kategoride eserleri mevcuttur.

Ali Selman Demirbağ 27 Ocak 2023 tarihinde Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının konuklarından birisidir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ali Selman Demirbağ'ın İnstagram'da 28 bin takipçisi bulunmaktadır.