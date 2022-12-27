Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Şehirlioğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Şehirlioğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Şehirlioğlu kimdir? Ali Şehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Ali Şehirlioğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Şehirlioğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olanAli Şehirlioğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ali Şehirlioğlu kimdir? Ali Şehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Ali Şehirlioğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ ŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

24.08.1959 yılında Ankara' da doğdu. İlköğrenimini Ankara'da Ayşe Abla İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesinde tamamladı. 1985 Yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında üsteğmen rütbesi İle Edremit 19. Piyade Tugayında görev yaptı. 1988-1992 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasını tamamladı. 1992-1995 yılları arasına Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı yüzbaşı olarak Diyarbakır askeri hastanesinde çalıştı. Özellikle bu dönemde Ortopedik harp cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisine akademisyen olarak dönerek 1995 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu.