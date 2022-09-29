İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı ve sinir hastası olduğu iddia edilen Ali Sayan hakkında Ali Sayan kimdir? Ali Sayan nereli, kaç yaşında? merak edildi. Peki, Ali Sayan kim?

Ali Sayan kimdir? İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı ve sinir hastası olduğu iddia edilen Ali Sayan hakkında Ali Sayan kimdir? Ali Sayan nereli, kaç yaşında? merak edildi. Peki, Ali Sayan kim? İşte detaylar...

ALİ SAYAN KİMDİR?

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı ve sinir hastası olduğu iddia edilen şahıs, annesinin kafasını kestikten sonra balkondan aşağı attı. Özel Harekat Polisleri tarafından eve gerçekleştirilen baskında şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25 Eylül 2022 (bugün) tarihinde saat 16.00 sıralarında Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir."

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

İhbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ile Özel Harekat Polisleri geldi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi.

HASTANEDEN FİRAR ETMİŞ

Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi, A.S.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Katil zanlısı A.S.'nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.