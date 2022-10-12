Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?

Spor Toto Süper Lig'de maç yöneten hakemler hakkında özellikle 4 büyüklerin maçlarının ardından bilgiler merak ediliyor. Peki, Süper Lig hakemlerinden biri olan Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan hangi takımlı? Ali Şansalan nereli?

Ali Şansalan kimdir? Spor Toto Süper Lig'de maç yöneten hakemler hakkında özellikle 4 büyüklerin maçlarının ardından bilgiler merak ediliyor. Peki, Süper Lig hakemlerinden biri olan Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan hangi takımlı? Ali Şansalan nereli? İşte detaylar...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1988, Balıkesir doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamaktadır bu sebeple Volkan Bayarslan'ın hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.