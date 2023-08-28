Ali Sabancı Vuslat Doğan sağlık durumu nasıl? SON DURUM!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın son sağlık durumu araştırılmaktadır. Çiftin son durumu merak konusu oldu. Peki, Ali Sabancı Vuslat Doğan sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmiş ve kısa sürede acil müdahalede bulunulmuştu. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftin son durumu merak konusu oldu. Peki, Ali Sabancı Vuslat Doğan sağlık durumu nasıl? Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın son durumu ne? Detaylar haberimizde...

ALİ SABANCI VUSLAT DOĞAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Doğan Holding, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından cuma günü geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir. Sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgilendirme Doğan Holding ve Esas Holding tarafından paylaşılmaya devam edilecektir." ifadeleri yer almıştır.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmişti. İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti.