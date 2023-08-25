Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumları nasıl? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı denizde kaza geçirdi!

İş adamı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Sabancı denizde kaza geçirdi. Ardından, Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumları nasıl olduğu gündeme geliyor. Yunanistan'da denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumları nasıl? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durumu nedir?

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, zodyakla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumu merak ediliyor. Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumları nasıl? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

ALİ SABANCI VE VUSLAT SABANCI SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmesi sonucunda Zodyakla kayalıklara çarptı. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, kazada ağır yaralandığı öğrenildi. Ünlü çiftin, adada ilk müdahalenin ardından önce Bodrum'a daha sonra İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

ALİ SABANCI VE VUSLAT SABANCI SON DURUMU NEDİR?

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.