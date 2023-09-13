Geçtiğimiz ay Yunanistan'da botla kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı taburcu oldu mu merak ediliyor. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl ve son durumu nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı taburcu oldu mu? Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin son durum nedir?

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı taburcu oldu mu merak ediliyor. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı taburcu oldu mu? Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI TABURCU OLDU MU?

Geçtiğimiz ay Yunanistan'da botla kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu. Botun kayalıklara çarpması sonrası yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tedavileri için İstanbul'a sevk edilmişti. Hastaneye sevk edildiği esnada durumu ağır olan Ali Sabancı, birçok ameliyat geçirmişti.

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI ÇİFTİNİN SON DURUM NEDİR?

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI BOTLA KAZA YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay, Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmiş ve kısa sürede acil müdahalede bulunulmuştu. Çiftin ilk müdahalesi Bodrum'da yapılmıştı. Durumu ağır olan Ali Sabancı ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.